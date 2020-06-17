Реконструкция футбольного поля началась в спорткомплексе «747» в Пскове
В спортивном комплексе «747» (бывший стадион «Локомотив») начались работы по реконструкции беговых дорожек и футбольного газона, сообщил заместитель главы администрации Пскова, экс-директор ФК «Псков-747» Александр Коновалов в своём Instagram.
«Подрядные организации в течение летнего периода отремонтируют основание беговых дорожек и футбольного поля, восстановят ливнёвку», – рассказал он.
Позже будет смонтирован современный искусственный футбольный газон и беговые дорожки из специализированного рулонного легкоатлетического покрытия.
«Немного потерпеть – и на футбольные газоны вернутся юные футболисты», – добавил Александр Коновалов.
Монтаж искусственного футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове стоит 32,6 млн рублей. Общий объём средств реконструкции – свыше 40 млн руб. Деньги предусмотрены в рамках нацпроекта «Демография» (подпроект «Спорт – норма жизни»).
Ранее стадион был передан футбольным клубом «Псков-747» в собственность города Пскова. Стоит отметить, что летом 2020 года Псков остаётся без футбольной арены для проведения межрегиональных и профессиональных футбольных соревнований. В случае возобновления футбольного календаря летом дирекция вновь созданного АНО ФК «Псков» рассматривает возможность переноса первых домашних игр в Великие Луки или Новгород либо их замену на выездные матчи.