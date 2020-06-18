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Общество

Законсервировать мусоропроводы в домах предложили в России

Российские общественные организации предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и не проектировать их в новостройках, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Общественной палаты России, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, направленное министру строительства и ЖКХ.

По мнению авторов инициативы, мусоропроводы становятся источником неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к размножению насекомых и грызунов, могут спровоцировать пожар и препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.

В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов.

Авторы также предложили наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации, например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

Ранее в план по внедрению в России раздельного сбора бытовых отходов, утвержденный вице-премьером, вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов в новостройках.

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