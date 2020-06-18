577 жителей Пскова заразились COVID-19
577 жителей Пскова заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, пишет telegram-канал «COVID-19. Псковская область». За сутки число инфицированных возросло на 12.
«Ситуация на этой неделе значительно выправилась, но это, безусловно, не повод расслабляться», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Всего в регионе заразились 2 088 человек, выздоровели 679 пациентов. Скончались 19 человек.
Специалисты провели 34 469 исследований на коронавирус