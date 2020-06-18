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Общество

Решение об открытии границ ЕС для россиян примут после дискуссии

Евросоюз скоординирует открытие границ для граждан России, Украины и других третьих стран. Об этом заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, сообщает «Комсомольская правда».

«Что касается въезда в государства ЕС граждан из третьих стран, например, из России, Украины или из стран Латинской Америки, то на сей счет в ЕС будет идти специальная дискуссия, исходя из дальнейшего развития пандемии коронавируса в этих регионах», - отметил он.

Войтех отметил, что передвижение внутри Евросоюза уже сейчас является практически свободным.

Ранее Евросоюз планировал открыть внешние границы с 1 июля. Изначально это собирались сделать 15 июня, однако большинство европейских стран выступили против.

Что касается передвижения внутри Евросоюза, то оно должно быть полностью возобновлено до конца июня.

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