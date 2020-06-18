Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live

16:20, 18 июня 2020, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live в четверг, 18 июня, в 17:00.

Псковское агентство информации продолжает разговор с главами районов Псковской области о развитии муниципалитетов, о вызовах и вопросах, которые перед ними стоят. Сегодня в центре внимания — Опочецкий район.

Прямую трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» в 17:00.