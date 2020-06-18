0
17:01
В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона
17:00
Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным
16:54
Глава Островского района: Внести вклад в совершенствование Конституции – почётная и ответственная миссия
16:20
Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
16:16
Бесплатный онлайн-семинар «От идеи к проекту» пройдёт для активных пенсионеров Псковской области
16:07
ВИДЕО: Рабочие рискуют жизнью на новостройке в Пскове
16:07
Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ
Еще новости
Общество

Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live

Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live в четверг, 18 июня, в 17:00.

Псковское агентство информации продолжает разговор с главами районов Псковской области о развитии муниципалитетов, о вызовах и вопросах, которые перед ними стоят. Сегодня в центре внимания — Опочецкий район. 

Прямую трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» в 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Глава Опочецкого района: Ситуация с коронавирусом под контролем Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live В Пскове хотят продлить срок действия уменьшенной арендной платы для ряда предпринимателей Глава Пскова: Много успехов благодаря командной работе Ректор ПсковГУ рассказала про обновление фасада университета, абитуриентах и выпускниках Псковский бизнес-омбудсмен – о переизбрании: Для меня это знак особого доверия Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым Волонтёры, НКО и гранты: Интервью с Натальей Плявинской Российский писатель: Псков может стать одним из главных туристических мест России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона
18 июня 2020
В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона
Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным
18 июня 2020
Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным
Глава Островского района: Внести вклад в совершенствование Конституции – почётная и ответственная миссия
18 июня 2020
Глава Островского района: Внести вклад в совершенствование Конституции – почётная и ответственная миссия
Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
18 июня 2020
Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
Бесплатный онлайн-семинар «От идеи к проекту» пройдёт для активных пенсионеров Псковской области
18 июня 2020
Бесплатный онлайн-семинар «От идеи к проекту» пройдёт для активных пенсионеров Псковской области
ВИДЕО: Рабочие рискуют жизнью на новостройке в Пскове
18 июня 2020
ВИДЕО: Рабочие рискуют жизнью на новостройке в Пскове
Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ
18 июня 2020
Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ
Роскомнадзор разблокировал Telegram
18 июня 2020
Роскомнадзор разблокировал Telegram

Идет загрузка...