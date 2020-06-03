ВИДЕО: Модельные участки по голосованию по поправкам в Конституцию показала избирком

20:05, 18 июня 2020, ПАИ

18 июня избирательная комиссия Псковской области открыла для СМИ показательные участки для голосования по поправкам в Конституцию. На площади Победы в Пскове обустроен уличный участок в виде шатра со всем необходимым для волеизъявления псковичей. Там же, на традиционном избирательном участке - в Городском культурном центре - представители избиркома показали в действии меры безопасности, которые предусмотрены во время голосования.

Уличный участок для голосования псковский избирком готовит впервые. Полное развертывание и обустройство 20-метрового по площади шатра занимает не более получаса.

Чтобы максимально разредить желающих проголосовать, на каждом избирательном участке указатели: вошел с одной стороны, вышел – с другой. Указатели помогут соблюдать социальную дистанцию в пролтора-два метра между избирателями и членами избиркома. Такая новинка – необходимая мера безопасности в условиях эпидемии. Палатка не имеет закрытых стен – на свежем воздухе риск заразится сведен к минимуму. Передвижные участки устанавливаются по решению избиркома.

Общее правило для мобильных и станционарных участков – регулярная дезинфекция. На входе в помещение для голосования коврик пропитанный дезраствором. Далее всех избирателей будет ждать сотрудник с термометром. Если все нормально – проходим дальше, если нет – голосовать надо будет в отдельном месте.

Протирать кабинки и столы на каждом участке будут ежечасно. Голосование пройдет при открытых окнах - для проветривания. Но все равно члены комиссии будут следить, чтобы в помещении не было больше пяти человек одновременно.

Избиратель может прийти со своими маской и перчатками, если их нет — на участке обеспечат всем необходимым, в том числе одноразовой ручкой.

«Мы просим, чтобы участники голосования не боялись приходить в избирательный участок. Наше голосование в этот раз разнесено и во времени, и в пространстве. Мы можем голосовать с 25 по 30 июня – это досрочное голосование, и 1 июля можно прийти на участок для голосования. Участки традиционно открываются в 8:00, закрываются в 20:00, поэтому времени будет достаточно для того, чтобы прийти и проголосовать», - объяснил председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.

Проголосовать по поправкам в конституцию каждый сможет и не выходя из дома. Процедура надомного голосования в этот раз упращена максимально. До 21 июня до 14:00 достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию, сообщить о своем желании, и голосование придет к вам - члены избиркома будут в защитных костюмах, в дом они заходить не будут, бюллетень и урну для волеизъявления поставят к порогу – в общем сделают все, чтобы голосование прошло максимально безопасно.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.