На вокзалах России сделали бесплатные электронные открытки

09:20, 19 июня 2020, ПАИ

РЖД сделали на вокзалах бесплатные электронные открытки. На них изображён тот вокзал, с которого пассажир её отправляет, пишет РИА Новости.

На крупных вокзалах России появилась новая услуга – электронные открытки. Теперь пассажиры могут бесплатно отправить открытку в любую точку мира со своего телефона. Проект «Электронные открытки #ВОКЗАЛЫРОССИИ» реализуется Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД».

Новая услуга доступна более чем на 340 крупных вокзалах страны, среди которых все вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска.

Целью проекта является возможность пассажиров порадовать своих близких.

Чтобы отправить открытку, нужно отсканировать камерой мобильного устройства QR-код со специальной афиши, размещенной на вокзале. Эти афиши расположены в точках максимального скопления пассажиров – в залах ожидания вокзалов, у кассовых окон, возле информационных экранов и рядом со стойками для зарядки мобильных устройств. После того как пассажир отсканирует QR-код, на экране смартфона появится макет электронной открытки с вокзальным комплексом. Открытку можно будет подписать и отправить через любой мессенджер или почтовый сервис.