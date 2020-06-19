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Общество

Псковичам посоветовали установить на телефон программу для вычисления мошенников

Установить на телефон специальное программное обеспечение, которое помогает вычислить мошенников, посоветовал псковичам начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в прямом эфире ПАИ-live 19 июня.

Александр Полатовский отметил, что если просто ответить на звонок, то деньги сниматься не будут. А вот если гражданин снимет трубку и назовёт звонившему мошеннику банковские реквизиты, то, несомненно, деньги будут украдены.

«Сотрудники службы безопасности банков никогда не звонят клиентам и тем более не спрашивают реквизиты», – отметил он и добавил, что в случае возникновения ошибок со списанием средств со счета клиенту всегда приходит SMS-сообщение с просьбой обратиться в банк.

Александр Полатовский подчеркнул, что банк, скорее всего, деньги, переведенные мошенникам, не вернет, потому что формально операцию совершил сам клиент. «Если банк признает, что исходя из совершенных ими ошибок совершено хищение, тогда можно рассчитывать на возврат», – отметил спикер.

Он также рассказал, что московский телефонный код [+7 495, 498, 499 – ПАИ] звонившего, скорее всего, говорит о том, что гражданину звонят с помощью интернет-связи. «Я вообще не снимаю трубку, когда звонят с таких номеров, потому что, скорее всего, это мошенники», – отметил Александр Полатовский.

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