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Общество

Ливни с грозами надвигаются на Псковскую область

Фото Юрия Яковлева.

19 июня в Псковской области снова пройдут ливни с грозами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня начиная с периода 14:00 – 17:00 по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 июня жителей Псковской области ожидает аномальная жара. Температура по области днём достигнет +33 градуса.

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