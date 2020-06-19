Ливни с грозами надвигаются на Псковскую область
19 июня в Псковской области снова пройдут ливни с грозами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«Сегодня начиная с периода 14:00 – 17:00 по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 19 июня жителей Псковской области ожидает аномальная жара. Температура по области днём достигнет +33 градуса.