Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля

12:22, 19 июня 2020, ПАИ

С 1 июля в Псковской области возобновится продажа льготных проездных на общественный транспорт. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы уже приняли решение о возобновлении продажи льготных проездных на общественный транспорт с 1 июля», – сказал губернатор. Он подчеркнул, что ранее такая мера была введена для снижения количества пассажиров в общественном транспорте, особенно лиц пожилого возраста.

Михаил Ведерников также отметил, что при переходе к новому этапу снятия ограничений политика в отношении нарушителей будет строгая. «Надеюсь, что все ответственно отнесутся к предписанию главного санитарного врача. Давайте беречь своё здоровье и окружающих», – заключил губернатор.