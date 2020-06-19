0
13:43
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
13:21
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:59
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
12:54
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
12:54
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
12:40
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
12:23
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Еще новости
Общество

Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля

С 1 июля в Псковской области возобновится продажа льготных проездных на общественный транспорт. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы уже приняли решение о возобновлении продажи льготных проездных на общественный транспорт с 1 июля», – сказал губернатор. Он подчеркнул, что ранее такая мера была введена для снижения количества пассажиров в общественном транспорте, особенно лиц пожилого возраста.

Михаил Ведерников также отметил, что при переходе к новому этапу снятия ограничений политика в отношении нарушителей будет строгая. «Надеюсь, что все ответственно отнесутся к предписанию главного санитарного врача. Давайте беречь своё здоровье и окружающих», – заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР) Марина Гаращенко расскажет на ПАИ-live о ситуации с коронавирусом в Псковской области В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР) Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире Псковичам посоветовали установить на телефон программу для вычисления мошенников Глава Опочецкого района: Ситуация с коронавирусом под контролем Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Марина Гаращенко: Маски нужно носить, несмотря на жару 70 коек для COVID-больных появится в Новосокольнической больнице В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд Более тысячи пациентов с коронавирусом в Псковской области лечатся в стационарах Каждый двадцатый житель Псковской области обследован на COVID-19 Уровень заболеваемости на селе выше, чем в Пскове – Нестерук Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшается Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
19 июня 2020
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июня 2020
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
19 июня 2020
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
19 июня 2020
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
19 июня 2020
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
19 июня 2020
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
19 июня 2020
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
19 июня 2020
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб

Идет загрузка...