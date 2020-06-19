В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд

12:40, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что поступает много обращений от людей, которые находятся на финальном этапе лечения в стационарах, но, к сожалению, не могут выписаться. Задержки по выписке составляют от 2 до 7 дней, и происходят они из-за очередей в лабораториях, где проводятся тесты на COVID-19.

Михаил Ведерников отметил, что помочь решить эту проблему могут коллеги из Москвы. По его словам, они смогут отрабатывать до двух тысяч тестов за сутки, а результаты будут предоставлять в Псковскую область по электронной почте.

Глава региона поручил первому вице-губернатору Вере Емельяновой начать эту работу с коллегами из Москвы уже с сегодняшнего дня. Михаил Ведерников подчеркнул, что это, во-первых, необходимо для того, чтобы здоровые люди не находились лишние дни в стационаре и имели возможность вернуться к привычной жизни. Во-вторых, это позволит снизить нагрузку на коечный фонд в регионе, заключил губернатор.