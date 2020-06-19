0
13:43
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
13:21
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:59
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
12:54
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
12:54
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
12:40
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
12:23
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Еще новости
Общество

В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд

В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что поступает много обращений от людей, которые находятся на финальном этапе лечения в стационарах, но, к сожалению, не могут выписаться. Задержки по выписке составляют от 2 до 7 дней, и происходят они из-за очередей в лабораториях, где проводятся тесты на COVID-19.

Михаил Ведерников отметил, что помочь решить эту проблему могут коллеги из Москвы. По его словам, они смогут отрабатывать до двух тысяч тестов за сутки, а результаты будут предоставлять в Псковскую область по электронной почте.

Глава региона поручил первому вице-губернатору Вере Емельяновой начать эту работу с коллегами из Москвы уже с сегодняшнего дня. Михаил Ведерников подчеркнул, что это, во-первых, необходимо для того, чтобы здоровые люди не находились лишние дни в стационаре и имели возможность вернуться к привычной жизни. Во-вторых, это позволит снизить нагрузку на коечный фонд в регионе, заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР) Марина Гаращенко расскажет на ПАИ-live о ситуации с коронавирусом в Псковской области В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР) Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире Псковичам посоветовали установить на телефон программу для вычисления мошенников Глава Опочецкого района: Ситуация с коронавирусом под контролем Начался ПАИ-live с главой Опочецкого района Юрием Ильиным Глава Опочецкого района Юрий Ильин станет участником проекта «Дистанционка» ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Марина Гаращенко: Маски нужно носить, несмотря на жару 70 коек для COVID-больных появится в Новосокольнической больнице В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд Более тысячи пациентов с коронавирусом в Псковской области лечатся в стационарах Каждый двадцатый житель Псковской области обследован на COVID-19 Уровень заболеваемости на селе выше, чем в Пскове – Нестерук Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут Льготные проездные в Псковской области начнут продавать с 1 июля Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшается Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
19 июня 2020
Решение о судьбе главврача больницы в Великих Луках примут на следующей неделе
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июня 2020
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
19 июня 2020
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
19 июня 2020
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
19 июня 2020
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
19 июня 2020
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
19 июня 2020
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
19 июня 2020
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб

Идет загрузка...