Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня

12:54, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках празднования Года памяти и славы и по случаю годовщины первого парада Победы на Красной площади пройдет ряд праздничных мероприятий. Некоторые акции и флешмобы состоятся непосредственно 24 июня. В этот день в столице и некоторых других городах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, пройдут торжественные шествия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Жители Псковской области 24 июня в 12:00 смогут присоединиться к акции «Весть Победы». Принять участие в ней предлагают водителям всех автомашин — личных автомобилей, общественного и делового транспорта. В течение минуты участники акции будут давить на клаксон. Таким образом, прозвучит общий гудок Победы.

В этот день пройдет акция #Победный марш, в рамках которой по системе оповещения населения с 10:00 до 18:00 будут звучать песни военной тематики и знаменитые марши Победы: «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальная эскадрилья», «Авиамарш», «Марш советских танкистов» и др. Принять активное участие в акции жители всех населенных пунктов области смогут и лично, наполнив свои плей-листы музыкой военных лет.

Кроме того, 24 июня в 21:50 в регионе пройдет акция «Лучи Победы». Она подразумевает, что все жители Псковской области в указанное время включат у своих окон или на улице фонарики и направят их в небо. Эта акция должна напомнить о том, что ровно 75 лет назад после первого победного марша ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец.

К празднованию годовщины парада Победы приурочены акция «Я рисую мелом» и флешмоб «Голубь мира», стать участниками которых можно уже сейчас. В этих мероприятиях будут участвовать дети, в том числе воспитанники дошкольных учреждений. В рамках акции «Я рисую мелом» малыши во время прогулки могут нарисовать на асфальте мелом картины на тему «Мир без войны». Подобно этому в рамках флешмоба «Голубь мира» ребята будут мастерить бумажных голубей, как символ мира, света и свободы. Родители и воспитатели поделятся творениями детей в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #75победы.