70 коек для COVID-больных появится в Новосокольнической больнице
В Новосокольнической больнице появится 70 коек для коронавирусных больных. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«70 коек для коронавирусных больных будет подготовлено в Новосокольнической межрайонной больнице», - отметила Марина Гаращенко.
Ранее Гаращенко сообщила, что в регионе для пациентов с COVID-19 освободят 1230 коек.