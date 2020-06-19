70 коек для COVID-больных появится в Новосокольнической больнице

13:02, 19 июня 2020, ПАИ

В Новосокольнической больнице появится 70 коек для коронавирусных больных. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«70 коек для коронавирусных больных будет подготовлено в Новосокольнической межрайонной больнице», - отметила Марина Гаращенко.

Ранее Гаращенко сообщила, что в регионе для пациентов с COVID-19 освободят 1230 коек.