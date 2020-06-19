Для пациентов с коронавирусом в Псковской области освободят 1230 коек

12:38, 19 июня 2020, ПАИ

1230 коек освободят для пациентов с коронавирусом в Псковской области. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«1230 коек будут свободны до конца дня, что составляет более 50% от общего фонда», - отметила Гаращенко.

70 коек будут подготовлены в Новосокольнической межрайонной больнице.

«Сегодня 100 человек ожидают выписку», - добавила Марина Гаращенко.