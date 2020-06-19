Марина Гаращенко: Маски нужно носить, несмотря на жару

13:35, 19 июня 2020, ПАИ

Несмотря на жаркую погоду, которая установилась в Псковской области, жители региона должны продолжать носить маски. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире ПАИ-live 19 июня.

Марина Гаращенко отметила, что для кого-то покажется сложным, особенно детям и старикам, ношение масок в жаркую погоду. Однако она призвала, несмотря на аномальную жару, продолжать носить маски. По её мнению, необходимо обязательно соблюдать эту меру, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Руководитель профильного комитета также призвала псковичей с осторожностью использовать сейчас кондиционеры. «Лучше чаще проветривать помещения», – уточнила она.

19 июня в Псковской области установилась аномальная жара. Температура по области днём достигла +33 градусов.