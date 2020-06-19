В Усвятской средней школе начался ремонт

15:02, 19 июня 2020, ПАИ

В Усвятской средней общеобразовательной школе начались ремонтные работы, уже идёт замена полов в кабинетах английского языка, географии, информатики, физики и учительской. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Старые полы демонтированы, вместо них настелют новые, тоже деревянные. Всего полы заменят в восьми кабинетах на третьем и втором этажах. После замены полов будет восстановлена электропроводка к партам в кабинете физики на втором этаже.

В капитальный ремонт входит и ремонт кровли. Крышу над спортивным залом и столовой утеплят и застелют мягкой кровлей. Установят металлические лестницы и молниезащиту. Внутри столовой и пищеблока смоют старую краску, сделают антигрибковую пропитку и поверх нее окрасят заново. Такие же работы по стенам и потолку проведут в спортивном зале.

Также в школе отремонтируют с заменой сантехники туалеты для мальчиков и для девочек на первом и втором этажах. Заменят чаши Генуя на унитазы, полностью заменят канализационные трубы и подвод воды. Проведут укрепление стен, фундамента, заново оштукатурят и покрасят стены, уложат плитку.

В коридорах и помещениях школы будут заменены светильники, отремонтирована входная группа (тамбур), где укрепят стены, фундамент, обработают антисептиком против грибка, покрасят. Над тамбуром заменят мягкую кровлю.

Источник финансирования данных работ — бюджет Усвятского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. Субсидии в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы».

Стоимость работ, согласно заключённому контракту, составляет 8 млн 910 тыс. рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 1 485 000,00 рублей. Федеральные субсидии составляют 8 млн 731 тыс. 800 рублей. Областные субсидии – 89 100 рублей. Местный бюджет – 89 100 рублей.

Планируется, что до 10 августа работы будут завершены.

Подрядная организация, проводящая капитальный ремонт Усвятской школы, обязана предусмотреть мероприятия по сохранению всех существующих сетей и прочего, не подлежащих ремонту конструкций и элементов здания, оборудования, содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории, отведённой для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений, выполнять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта.