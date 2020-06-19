0
16:51
Петр Крупеня предположил, что в захоронении в Моглино можно найти до 300 останков
16:45
Трёхкомнатную квартиру получит прибывший в Псков хирург-онколог
16:32
Псковские художники подарили медикам картины в канун Дня медицинского работника
16:03
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
15:50
Около 40 новых боевых машин поступили в псковскую дивизию ВДВ
15:41
Михаил Ведерников прибыл на место поисковых работ в Моглино
15:12
Наталья Фёдорова: «Титан-полимер» активно помогает Псковскому району
Еще новости
Общество

В Усвятской средней школе начался ремонт

В Усвятской средней общеобразовательной школе начались ремонтные работы, уже идёт замена полов в кабинетах английского языка, географии, информатики, физики и учительской. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Старые полы демонтированы, вместо них настелют новые, тоже деревянные. Всего полы заменят в восьми кабинетах на третьем и втором этажах. После замены полов будет восстановлена электропроводка к партам в кабинете физики на втором этаже.

В капитальный ремонт входит и ремонт кровли. Крышу над спортивным залом и столовой утеплят и застелют мягкой кровлей. Установят металлические лестницы и молниезащиту. Внутри столовой и пищеблока смоют старую краску, сделают антигрибковую пропитку и поверх нее окрасят заново. Такие же работы по стенам и потолку проведут в спортивном зале.

Также в школе отремонтируют с заменой сантехники туалеты для мальчиков и для девочек на первом и втором этажах. Заменят чаши Генуя на унитазы, полностью заменят канализационные трубы и подвод воды. Проведут укрепление стен, фундамента, заново оштукатурят и покрасят стены, уложат плитку.

В коридорах и помещениях школы будут заменены светильники, отремонтирована входная группа (тамбур), где укрепят стены, фундамент, обработают антисептиком против грибка, покрасят. Над тамбуром заменят мягкую кровлю.

Источник финансирования данных работ — бюджет Усвятского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. Субсидии в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 2014-2020 годы».

Стоимость работ, согласно заключённому контракту, составляет 8 млн 910 тыс. рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 1 485 000,00 рублей. Федеральные субсидии составляют 8 млн 731 тыс. 800 рублей. Областные субсидии – 89 100 рублей. Местный бюджет – 89 100 рублей.

Планируется, что до 10 августа работы будут завершены.

Подрядная организация, проводящая капитальный ремонт Усвятской школы, обязана предусмотреть мероприятия по сохранению всех существующих сетей и прочего, не подлежащих ремонту конструкций и элементов здания, оборудования, содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории, отведённой для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений, выполнять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Петр Крупеня предположил, что в захоронении в Моглино можно найти до 300 останков
19 июня 2020
Петр Крупеня предположил, что в захоронении в Моглино можно найти до 300 останков
Трёхкомнатную квартиру получит прибывший в Псков хирург-онколог
19 июня 2020
Трёхкомнатную квартиру получит прибывший в Псков хирург-онколог
Псковские художники подарили медикам картины в канун Дня медицинского работника
19 июня 2020
Псковские художники подарили медикам картины в канун Дня медицинского работника
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
19 июня 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Около 40 новых боевых машин поступили в псковскую дивизию ВДВ
19 июня 2020
Около 40 новых боевых машин поступили в псковскую дивизию ВДВ
Михаил Ведерников прибыл на место поисковых работ в Моглино
19 июня 2020
Михаил Ведерников прибыл на место поисковых работ в Моглино
Наталья Фёдорова: «Титан-полимер» активно помогает Псковскому району
19 июня 2020
Наталья Фёдорова: «Титан-полимер» активно помогает Псковскому району
В Усвятской средней школе начался ремонт
19 июня 2020
В Усвятской средней школе начался ремонт

Идет загрузка...