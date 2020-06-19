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Общество

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%

Центральный банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 4,5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В Центробанке отметили, что решение совпало с ожиданиями рынка. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в апреле до 5,5 %, вернув её на уровень исторического минимума конца 2013-го – начала 2014 года.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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