Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%

14:55, 19 июня 2020, ПАИ

Центральный банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 4,5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В Центробанке отметили, что решение совпало с ожиданиями рынка. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в апреле до 5,5 %, вернув её на уровень исторического минимума конца 2013-го – начала 2014 года.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.