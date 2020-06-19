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Общество

Юлия Пожидаева назвала отремонтированные в её избирательном округе объекты

Депутат Псковской городской Думы по округу № 9 Юлия Пожидаева обозначила  основные проблемы своего округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди проблем было отмечено, что на его территории расположено большое количество школьных и дошкольных учреждений, которые требуют ремонта кровли, замены окон и системы вентиляции. Также многие многоквартирные дома нуждаются в капитальном ремонте и благоустройстве дворовых территорий.

Депутат добавила, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая завершится в 2023 году, уже благоустроены две дворовые территории на улицах Народной, 13, и Народной, 41, а также произведена замена асфальтобетонного покрытия на улице Юбилейной, 60.

Юлия Пожидаева сообщила, что не все «проблемные» зоны округа возможно отремонтировать по данной программе, так как деятельность осуществляется за счёт балльной системы, которая определяет, какой двор попадает под незамедлительный ремонт. К сожалению, не все территории набирают достаточное количество баллов, поэтому проблемы остаются на стадии рассмотрения.

Она также отметила, что в условиях ограничительных мер непрерывно ведётся диалог с жителями 9-го округа.

«Большинство людей округа — это пожилые люди, поэтому об общении в интернете не идёт и речи. Мы всегда на телефоне, многие жители, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию, приходят на приём лично. Здесь нет преград и нет такого, что на время пандемии мы перестали вести приём граждан», - пояснила депутат ПГД.

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