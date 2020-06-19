Инспекторы ГИМС помешали отдыху псковичей на несанкционированном пляже

20:40, 19 июня 2020, ПАИ

Инспекторы ГИМС МЧС России 17 июня посетили в Печорском районе Лесицкое озеро. Несмотря на то что это место является несанкционированным для купания, жители Псковской области всё равно здесь отдыхают. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда специалисты провели с отдыхающими индивидуальные беседы по правилам поведения во время отдыха у воды. Инспекторы ГИМС проинформировали отдыхающих о мерах безопасности во время купания, разъяснили им действия в случае обнаружения детей без сопровождения взрослых, а также распространили листовки о правилах поведения на водных объектах и запрете купания в данном месте.

Из-за аномальной жары в Псковской области жители начали посещать пляжи и купаться в водоёмах. Представители Роспотребнадзора недовольны сложившейся ситуацией. Они уверены, что массовое скопление людей у водоёмов может стать фактором распространения коронавирусной инфекции.