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Общество

Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова

Фото: Дарья Хваткова.

Массовое скопление людей на городском пляже Пскова будет являться фактором распространения коронавирусной инфекции, считает главный санитарный врач Псковской области. Об этом Александр Нестерук сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Пляж никто официально не открывал. Я думаю, что мы обратимся в администрацию города с требованием навести там порядок», – заявил глава регионального Роспотребнадзора.

Александр Нестерук привёл статистику по городу за последние сутки – более тридцати новых случаев. Не исключена вероятность того, что на пляже может оказаться инфицированный коронавирусом человек и заразить большое количество людей.

«Не должно быть на пляже никого, потому что ещё сохраняются большие риски распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул главный санитарный врач региона и добавил, что не знает, зачем на пляже установили красно-белые столбики, если на нем не должно быть людей.

Александр Нестерук не исключил возможности для псковичей искупаться в жаркую погоду в укромном месте, где нет скопления людей и остаётся возможность сохранять социальную дистанцию.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщал, что вода в реке Великой соответствует санитарным микробиологическим показателям, но также не советовал купаться на городском пляже.

17 июня в Пскове был установлен температурный рекорд – температура воздуха достигла +29,8 градуса.

Фоторепортаж с берега Великой листайте здесь >>>.

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