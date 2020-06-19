Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
Массовое скопление людей на городском пляже Пскова будет являться фактором распространения коронавирусной инфекции, считает главный санитарный врач Псковской области. Об этом Александр Нестерук сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Пляж никто официально не открывал. Я думаю, что мы обратимся в администрацию города с требованием навести там порядок», – заявил глава регионального Роспотребнадзора.
Александр Нестерук привёл статистику по городу за последние сутки – более тридцати новых случаев. Не исключена вероятность того, что на пляже может оказаться инфицированный коронавирусом человек и заразить большое количество людей.
«Не должно быть на пляже никого, потому что ещё сохраняются большие риски распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул главный санитарный врач региона и добавил, что не знает, зачем на пляже установили красно-белые столбики, если на нем не должно быть людей.
Александр Нестерук не исключил возможности для псковичей искупаться в жаркую погоду в укромном месте, где нет скопления людей и остаётся возможность сохранять социальную дистанцию.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщал, что вода в реке Великой соответствует санитарным микробиологическим показателям, но также не советовал купаться на городском пляже.
17 июня в Пскове был установлен температурный рекорд – температура воздуха достигла +29,8 градуса.
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