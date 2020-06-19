84 нарушения выявлено на водных объектах Псковской области

21:33, 19 июня 2020, ПАИ

Инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области с начала навигации провели 90 патрулирований водных акваторий области, в ходе которых выявили 84 административных правонарушения. Наложено 58 административных штрафов и вынесено 26 предупреждений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Большинство правонарушений связано с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно с отсутствием спасательных жилетов (статья 11.10 КоАП РФ). Данная статья применялась 46 раз, что составляет 55 % от всех выявленных правонарушений.

По статье 11.8.1 КоАП РФ (управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов) выявлено 29 правонарушений, доля данных правонарушений составляет 34 % от общего числа.

Статья 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) применялась 9 раз (11 % всех правонарушений).

В Псковской области с начала года в водоёмах погибли 15 человек, из них трое – дети.