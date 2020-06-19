Грозы сохранятся в Псковской области в ночь на 20 июня

22:20, 19 июня 2020, ПАИ

В ночь с 19 на 20 июня в Псковской области сохранятся грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

19 июня в Псковской области была зафиксирована аномальная жара. Температура по области днём достигла +33 градусов.

17 июня в Пскове был установлен новый температурный рекорд. В этот день температура воздуха достигла +29,8 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1939 году: тогда 17 июня термометры показали 28,7 градуса.