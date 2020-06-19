Температурный рекорд установлен в Пскове

09:10, 19 июня 2020, ПАИ

Температурный рекорд установлен в Пскове. 17 июня температура воздуха достигла +29,8 градуса.

Как сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, предыдущий рекорд зафиксировали в 1939 году. Тогда 17 июня термометры показали 28,7 градуса. Такие температуры характерны для июля.

«Над Псковом сформировалась область повышенного атмосферного давления. Образовался устойчивый тёплый сектор циклонической депрессии с очень тёплыми воздушными массами», - уточнила Тала Нещадимова.

В ближайшие дни в Псковской области ожидается до +32 градусов, что на девять градусов выше нормы. В выходные жара немного спадёт, будет около +22 градусов.