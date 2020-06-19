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Общество

Почти на 11% снизился ВВП России в мае

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2020 года снизился на 10,9 % в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности», опубликованном 19 июня.

По итогам января-мая снижение оценивается в 3,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

Отмечается, что в мае в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем спад сократился. При этом в целом экономическая активность сохранялась ниже уровней прошлого года в связи с постепенным характером снятия ограничений по стране после окончания режима нерабочих дней.

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