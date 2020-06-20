Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области выправилась

09:08, 20 июня 2020, ПАИ

За прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация в Псковской области значительно выправилась, сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«У нас ещё фиксируются всплески в статистики, но в основном это связанно с одновременным приходом тестов из Санкт-Петербурга. В частности, в четверг [18 июня. – ПАИ] добавилось сразу 95 случаев. Тем не менее трёхзначных цифр не было, а в отдельные дни суточное увеличение составляло порядка 40-50 человек. Это, безусловно, хорошие новости, но всё-таки относиться к ним нужно со сдержанным оптимизмом», – отметил Михаил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.