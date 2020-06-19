Ещё 95 человек заразились коронавирусом в Псковской области

08:42, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области еще 95 человек заразились коронавирусом, количество инфицированных в регионе достигло 2 183 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его словам, большую цифру снова сформировали накопившиеся тесты, прибывшие из Санкт-Петербурга. Среди них в том числе пришли результаты по обследованию пациентов и персонала Псковской областной психиатрической больницы – всего сейчас там зарегистрировано 32 случая заражения.

По остальным очагам только один новый случай выявлен в Порховской межрайонной больнице, отметил губернатор.

В Псковской области за сутки выздоровело еще 26 человек (всего 705), за весь период скончалось 19 человек. Проведено 35 226 тестов на коронавирус.

«В целом ситуация по сравнению с прошлой неделей выправилась. Завтра на оперативном штабе обсудим несколько вариантов смягчения действующих ограничений. Но коронавирус никуда не ушёл, он по-прежнему рядом, не расслабляемся и соблюдаем все рекомендации», - заключил Михаил Ведерников.