Псковские власти выяснят, куда пропали направленные в Великолукскую межрайонную больницу СИЗы

09:30, 20 июня 2020, ПАИ

Служебная проверка будет проведена по вопросу отсутствия средств индивидуальной защиты в Великолукской межрайонной больнице. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Вопросов много, начиная с отсутствия в должном количестве средств индивидуальной защиты в Великолукской межрайонной больнице. Для меня это вообще странно, потому что мы только 100 тысяч медицинских масок направили в Великие Луки. Но результаты служебной проверки покажут, куда эти маски исчезли», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил всех, кто сообщал о нарушениях в Великолукской межрайоной больнице, городской поликлинике. Всего было зафиксировано более 200 таких обращений.