Динамика распространения коронавируса снизилась в Псковской области

09:24, 20 июня 2020, ПАИ

Впервые за долгое время в Псковской области зафиксировано снижение динамики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что для региональных властей принципиально важно обеспечить сохранение этого результата.

Губернатор отметил, что самые высокие риски заражения коронавирусом в Псковской области на сегодняшний день на юге региона.

«Хочу искренне поблагодарить всех, кто сообщал о нарушениях в Великолукской межрайоной больнице, в городской поликлинике. Мы зафиксировали более 200 обращений и, конечно, такой объём критики не оставили без внимания», – отметил он.

Михаил Ведерников напомнил, что 18 июня в рамках ранее запланированной поездки в Великие Луки он увидел сам ситуацию своими глазами, а также пообщался с сотрудниками медицинских учреждений.

«К началу следующей недели должны быть результаты служебной проверки, после этого мы примем решение в отношении руководства медицинских учреждений», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что в Псковской области продолжает увеличиваться коечный фонд. «На этой неделе мы увеличим количество коек для больных коронавирусной инфекцией на 300 человек. Растут и темпы тестирования. Более того, мы договорились с Москвой – они тоже готовы оказать нам поддержку и проводить до двух тысяч тестирований в сутки», – отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что на сегодняшний день тест прошёл каждый 20-й житель Псковской области.