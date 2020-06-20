Продажу льготных проездных возобновят в Псковской области с 1 июля
С 1 июля в Псковской области возобновится продажа льготных проездных на общественный транспорт. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.
«В сфере общественного транспорта планируются изменения. 19 июня мы приняли решение, что с 1 июля будет возобновлено действие льготных проездных документов», – сказал губернатор.
В соответствии с указом губернатора Псковской области жители региона должны соблюдать масочный и перчаточный режим в общественном транспорте. Нарушителям грозит либо предупреждение, либо штраф до четырёх тысяч рублей.