Михаил Ведерников поблагодарил медиков за нелёгкий труд в условиях борьбы с коронавирусом

10:08, 20 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области поздравил медиков региона с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил их за нелёгкий труд в условиях борьбы с коронавирусом. Слова благодарности прозвучали в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Хочу поздравить наших уважаемых медиков с наступающим профессиональным праздником предстоящим – Днём медицинского работника. У нас в регионе трудится более восьми тысяч врачей, младшего, среднего медицинского персонала. Труд каждого незаменим. Я выражаю вам искрение слова восхищения и благодарности за ваш нелёгкий труд, особенно в ситуации в борьбе с коронавирусом», – сказал губернатор.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.