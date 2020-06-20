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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил медиков за нелёгкий труд в условиях борьбы с коронавирусом

Губернатор Псковской области поздравил медиков региона с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил их за нелёгкий труд в условиях борьбы с коронавирусом. Слова благодарности прозвучали в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Хочу поздравить наших уважаемых медиков с наступающим профессиональным праздником предстоящим – Днём медицинского работника. У нас в регионе трудится более восьми тысяч врачей, младшего, среднего медицинского персонала. Труд каждого незаменим. Я выражаю вам искрение слова восхищения и благодарности за ваш нелёгкий труд, особенно в ситуации в борьбе с коронавирусом», – сказал губернатор.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.

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