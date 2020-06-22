496 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:24, 22 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусом заразились 496 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 16 человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (675 случаев), на третьем – Островский район (187 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 2 414 случаев заражения коронавирусом, 743 человека выздоровело, 19 – умерло.