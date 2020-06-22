22 июня в России проходит онлайн-акция «Свеча памяти»

09:44, 22 июня 2020, ПАИ

В День памяти и скорби, 22 июня, псковичи могут зажечь свою «свечу памяти». Ежегодная акция «Свеча памяти» проходит в этом году в онлайн-формате, сообщили организаторы мероприятия.

Каждый год 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая мирную жизнь. В этом году из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» проходит в новом формате – каждый россиянин может зажечь свечу онлайн. И это будет не просто жест памяти: каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам.

За время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов граждан СССР. Зажигая 27 миллионов виртуальных свечей, мы сможем почтить каждого из них.

Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою «Свечу памяти» можно на сайте Деньпамяти.рф. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

«Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года», - отметили организаторы.

22 июня в 12:15 состоится всероссийская минута молчания.