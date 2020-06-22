Псковский велопарад пройдет в сентябре

10:04, 22 июня 2020, ПАИ

Ежегодный псковский велопарад переносится на сентябрь из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

Пока что дата окончательно не определена: организаторы предполагают провести мероприятие 13 или 19 сентября.

«Мы очень хотим провести велопарад в этом году, но пока ситуация складывается не лучшим образом. Будем надеяться и верить!» - сообщается в группе акции.

В прошлом году велопарад собрал более 1000 человек. Люди разных возрастов проехались по центральным улицам города. Многие учатники украсили свои велосипеды и надели забавные костюмы.