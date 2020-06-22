0
11:04
Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:54
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России» по телефону
10:40
Псковичи поборются за приз в 500 тысяч иен на международном хакатоне
10:26
Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки
10:22
Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live
10:18
Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна
10:16
5 нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полиция в Псковской области в выходные
Еще новости
Общество

Псковский велопарад пройдет в сентябре

 

Фото: Андрей Степанов.

Ежегодный псковский велопарад переносится на сентябрь из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте».

Пока что дата окончательно не определена: организаторы предполагают провести мероприятие 13 или 19 сентября.
«Мы очень хотим провести велопарад в этом году, но пока ситуация складывается не лучшим образом. Будем надеяться и верить!» - сообщается в группе акции.

Фото: Дарья Хваткова.

В прошлом году велопарад собрал более 1000 человек. Люди разных возрастов проехались по центральным улицам города. Многие учатники украсили свои велосипеды и надели забавные костюмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
22 июня 2020
Начался ПАИ-live с сенатором Еленой Бибиковой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России» по телефону
22 июня 2020
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России» по телефону
Псковичи поборются за приз в 500 тысяч иен на международном хакатоне
22 июня 2020
Псковичи поборются за приз в 500 тысяч иен на международном хакатоне
Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки
22 июня 2020
Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки
Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live
22 июня 2020
Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live
Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна
22 июня 2020
Владимир Путин: Память о войне для граждан Россия священна
5 нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полиция в Псковской области в выходные
22 июня 2020
5 нетрезвых водителей-рецидивистов задержали полиция в Псковской области в выходные
#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по боксу Юрий Федоров провел зарядку для псковичей
22 июня 2020
#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по боксу Юрий Федоров провел зарядку для псковичей

Идет загрузка...