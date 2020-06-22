Сенатор Елена Бибикова станет гостьей ПАИ-live

10:22, 22 июня 2020, ПАИ

В понедельник, 22 июня, гостьей ПАИ-live станет сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Социальные вопросы являются ключевыми во внутренней политике государства. Однако в последнее время внимание к ним выросло многократно. Значительная часть поправок в Конституцию касается именно социальных гарантий граждан России. Каким образом Совет Федерации «пропускает» через себя законодательные инициативы и законопроекты, какую роль в этом играют наказы избирателей — поговорим с сенатором Еленой Бибиковой.

Прямую трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации в 11:00. Также в онлайн-режиме ПАИ-live можно смотреть в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».