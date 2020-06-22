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Два пожара произошло в Псковской области из-за замыкания электропроводки

За минувшие три дня в Псковской области из-за замыкания электропроводки произошло два пожара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 20 июня в 6:18 в деревне Фатейково Бежаницкого района сгорел дачный дом из-за короткого замыкания электропроводки в доме. Сотрудники МЧС спасли от огня две надворные постройки.

Ещё один пожар произошёл 19 июня в 16:35 в деревне Купровщина Псковского района. В дачном доме сгорела кровля, дом выгорел изнутри. Также огнём повреждены кровли в гараже и над верандой. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в гараже. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и восемь человек.

Кроме того, 20 июня в 13:16 в деревне Рожкополье Палкинского района сгорела баня. Причина – неисправность дымохода печи. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек.

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