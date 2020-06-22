Продолжается сбор средств на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова

13:25, 22 июня 2020, ПАИ

49 тысяч рублей остается собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой. Об этом сообщает «Детский фонд» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

За неделю псковичи перечислили в фонд 14 тысяч рублей, а всего на полный курс реабилитации необходимо около ста тысяч.

Девочка родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. Насте Андреевой семь лет, и она не может ходить. Родители делают все, чтобы помочь девочке. Регулярные курсы реабилитации в государственных больницах и платные курсы в частных клиниках дают свои плоды – Настя уже пытается стоять на ножках и лучше двигается.

Пришло время очередной реабилитации: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. «Эта улыбчивая, активная девочка мечтает ходить сама. Мы вместе можем ей в этом помочь», - призывает Детский фонд.

Помочь Насте можно следующими способами:

1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;

2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;

3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;

Реквизиты:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

БИК 045805722

ИНН 6027006057

4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.