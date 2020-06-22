Продолжается сбор средств на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
49 тысяч рублей остается собрать на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой. Об этом сообщает «Детский фонд» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
За неделю псковичи перечислили в фонд 14 тысяч рублей, а всего на полный курс реабилитации необходимо около ста тысяч.
Девочка родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. Насте Андреевой семь лет, и она не может ходить. Родители делают все, чтобы помочь девочке. Регулярные курсы реабилитации в государственных больницах и платные курсы в частных клиниках дают свои плоды – Настя уже пытается стоять на ножках и лучше двигается.
Пришло время очередной реабилитации: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. «Эта улыбчивая, активная девочка мечтает ходить сама. Мы вместе можем ей в этом помочь», - призывает Детский фонд.
Помочь Насте можно следующими способами:
1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;
2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;
3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;
Реквизиты:
Р/с 40703810600000000141
Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057
4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.