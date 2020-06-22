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Общество

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Шоумен, телеведущий, стендап-комик Гарик Харламов разводится с актрисой Кристиной Асмус. Об этом он сообщил в своём Instagram.

«8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной Асмус, - написал он. - Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет».

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Харламов поблагодарил жену за рождение совместной дочери. «Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь», - подытожил Харламов.

Асмус в своём профиле попросила не считать эту новость хайпом. «Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки», - отметила Асмус.

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