Кафе в центре Пскова находится по соседству с бывшей тюрьмой гестапо

07:44, 23 июня 2020, ПАИ

Кафе в центре Пскова находится по соседству с бывшей тюрьмой гестапо, которое в годы войны размещалось в здании на улице Ленина, 3. Сейчас в этих подвалах - склады магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

В оккупированном Пскове работала оккупационная полиция. Сотрудников фашисты, как правило, набирали из эстонских полицейских. Вместо современной таблички с названием улицы почти 80 лет назад висел указатель «Эстонская полиция безопасности».

Данные о жертвах оккупации в Пскове разнятся: историки говорят о тысячах погибших и десятках тысяч, отправленных в лагеря. О работе подпольщиков на оккупированных территориях известно мало, сведения всегда были засекречены и создание Музея оккупации в этом здании поможет восстановить историческую правду.