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Общество

Для Музея оккупации в Пскове придётся выкупить часть магазина

Юрий Алексеев

Музей оккупации в Пскове может разместиться в подвалах дома на улице Ленина, 3 (доходный дом Чернова). Именно в этом здании годы Великой Отечественной войны размещалась эстонская полиция безопасности («эстонское гестапо»), а в подвале - тюрьма, где немецкие оккупанты держали гражданских жителей города. Об этом Псковскому агентству информации сообщил инициатор появления музея, директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев.

Любопытно, что в этом же здании находится музей-квартира Ленина, который в начале XX века некоторое время жил в Пскове.

В годы войны и оккупации в этом здании работали несколько отделов, в том числе 4-й, политический.Сюда привозили подпольщиков, псковичей, связанных с партизанами, тех, кто распространял листовки. Арестовать могли просто за разговоры о поддержке советской власти — в городе на зарплате у полиции работали около 100 информаторов. 

Сейчас в подвале здания на Ленина, 3 размещаются складские помещения магазина. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что, скорее всего, это помещение будет выкуплено, чтобы уже в конце 2020 - начале 2021 года здесь появился музей, посвящённый годам оккупации Пскова.

 

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