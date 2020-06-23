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Общество

Псковский музей-заповедник готов помочь экспонатами будущему Музею оккупации

Александр Голышев

Псково-Изборский музей-заповедник готов помочь экспонатами будущему Музею оккупации. Об этом заявил и. о. директора музея-заповедника Александр Голышев.

«Я поддерживаю идею по созанию в Пскове такого музея. Не должно быть страниц, которые не распечатаны. Есть и воспминания и экспонаты. Конечно, мы поможем. Каждый человек должен знать, что творлось на нашей земле в годы войны», - отметил Александр Голышев.

Фонд «Достоверная история», который и займется созданием музея, сотрудничает с исследовательскими центрами в Москве, Санкт-Петербурге, в Германии и Израиле, поэтому при поддержке международного научного сообщества, уверен директор фонда Юрий Алексеев, в Пскове получится открыть уникальную экспозицию.

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