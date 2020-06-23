0
10:49
«WhatSUP bro?»: Почему сап-борды настолько популярны этим летом в Пскове
10:47
Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
10:39
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
10:20
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
09:55
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
09:53
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
09:32
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
Еще новости
Общество

На Псковскую область надвигается аномальная жара

Аномальная жара прогнозируется в западных регионов европейской части России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В частности, в Псковской области с 24 по 28 июня температура воздуха будет держаться на уровне +27...+29 градусов.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон - 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», - уточнил Вильфанд.

Такой температурный фон на 4-5 градусов выше нормы.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
23 июня 2020
Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
23 июня 2020
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
23 июня 2020
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
23 июня 2020
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
23 июня 2020
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
23 июня 2020
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
До 689 возросло количество заболевших коронавирусом в Пскове
23 июня 2020
До 689 возросло количество заболевших коронавирусом в Пскове
780 человек в Псковской области вылечились от коронавируса
23 июня 2020
780 человек в Псковской области вылечились от коронавируса

Идет загрузка...