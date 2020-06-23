На Псковскую область надвигается аномальная жара

09:08, 23 июня 2020, ПАИ

Аномальная жара прогнозируется в западных регионов европейской части России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В частности, в Псковской области с 24 по 28 июня температура воздуха будет держаться на уровне +27...+29 градусов.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон - 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», - уточнил Вильфанд.

Такой температурный фон на 4-5 градусов выше нормы.