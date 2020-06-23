Эксперт: Заразиться коронавирусом при купании невозможно

09:43, 23 июня 2020, ПАИ

Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса. Поэтому этой инфекцией человек в них заразиться не может, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что COVID-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно. Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», - сказал он.

Эксперт отметил, что ряд других инфекций, в том числе возбудители острых кишечных, могут передаваться через воду. Например, в некоторых регионах в водоемах можно заразиться вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями. Поэтому очень важно уточнить список водоемов, где можно купаться, в территориальных органах Роспотребнадзора. Лебедев также добавил, что купальный сезон в регионах открывается по решению местных властей.