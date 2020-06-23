0
10:49
«WhatSUP bro?»: Почему сап-борды настолько популярны этим летом в Пскове
10:47
Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
10:39
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
10:20
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
09:55
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
09:53
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
09:32
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
Еще новости
Общество

Эксперт: Заразиться коронавирусом при купании невозможно

Открытые водоемы подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса. Поэтому этой инфекцией человек в них заразиться не может, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что COVID-19 способен распространяться из-за употребления воды. Следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно. Коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной», - сказал он.

Эксперт отметил, что ряд других инфекций, в том числе возбудители острых кишечных, могут передаваться через воду. Например, в некоторых регионах в водоемах можно заразиться вирусным гепатитом А, паразитарными заболеваниями, глистными инвазиями. Поэтому очень важно уточнить список водоемов, где можно купаться, в территориальных органах Роспотребнадзора. Лебедев также добавил, что купальный сезон в регионах открывается по решению местных властей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
23 июня 2020
Первый авиарейс из Пскова в Калининград вылетит 23 июня
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
23 июня 2020
Глава комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева станет гостьей ПАИ-live
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
23 июня 2020
Стало известно, как будут работать избирательные участки до 1 июля
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
23 июня 2020
Размер пенсии по старости в России хотят увеличить
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
23 июня 2020
Богослужение в день всех псковских святых пройдет на фундаментах Довмонтова города
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
23 июня 2020
В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек
До 689 возросло количество заболевших коронавирусом в Пскове
23 июня 2020
До 689 возросло количество заболевших коронавирусом в Пскове
780 человек в Псковской области вылечились от коронавируса
23 июня 2020
780 человек в Псковской области вылечились от коронавируса

Идет загрузка...