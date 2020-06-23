Forbes определил лучший российский вуз

10:36, 23 июня 2020, ПАИ

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. Первое место в списке занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Об этом пишет РИА Новости.

По данным исследования, суммарный результат лидера рейтинга НИУ ВШЭ составил 68,07 балла. На второй позиции расположился МГУ с 67,55 балла, на третьем – Московский физико-технический институт (53,04 балла). Четвертое место занял Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (50,48 балла), пятое – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – 47,77 балла.

В первую десятку вошли МГТУ имени Н.Э.Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98 балла) и Российская экономическая школа (43,93 балла).

В этом году Forbes изменил методику рейтинга. Лидер прошлого года МИСиС теперь занял 16 строчку. Изменения коснулись показателя «Качество образования»: там появился параметр «Качество преподавателей̆», состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и долю иностранных преподавателей.

При оценке параметра «Международная деятельность» учитывается доля иностранных студентов, организация зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.