Псковичи призывают автомобилистов поучаствовать в акции «Весть Победы»

11:18, 23 июня 2020, ПАИ

24 июня в честь 75-летия первого Парада Победы Псковская область присоединится к Всероссийским акциям «Весть Победы» и «Лучи Победы». Об этом ранее сообщала пресс-служба региональной администрации.

В соцсетях псковские автомобилисты призвают горожан стать участниками флешмоба «Весть Победы»: в знак приверженности миру 24 июня в 12:00 по всей стране раздадутся гудки транспортных средств.

«Надеемся на ваше активное участие! Напомним себе о том, о чем нельзя забывать!» - обращаются псковичи в соцсетях.

Сразу несколько акций в честь 75-летия первого Парада Победы запустят в Псковской области.