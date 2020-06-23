Псковичи призывают автомобилистов поучаствовать в акции «Весть Победы»
24 июня в честь 75-летия первого Парада Победы Псковская область присоединится к Всероссийским акциям «Весть Победы» и «Лучи Победы». Об этом ранее сообщала пресс-служба региональной администрации.
В соцсетях псковские автомобилисты призвают горожан стать участниками флешмоба «Весть Победы»: в знак приверженности миру 24 июня в 12:00 по всей стране раздадутся гудки транспортных средств.
«Надеемся на ваше активное участие! Напомним себе о том, о чем нельзя забывать!» - обращаются псковичи в соцсетях.
Сразу несколько акций в честь 75-летия первого Парада Победы запустят в Псковской области.