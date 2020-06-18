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Общество

Сразу несколько акций в честь 75-летия первого Парада Победы запустят в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Сразу несколько акций в честь 75-летия первого Парада Победы запустят в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

24 июня в Псковской области планируются акции «Весть Победы» и «Лучи Победы».

«Основная цель мероприятий – почтить память всех героев Великой Отечественной Войны, павших и ныне живущих, напомнить самим себе о тех событиях, которые забыть нельзя», – подчеркнули в управлении по общественным проектам и молодёжной политике.

24 июня в рамках акции «Весть Победы» в знак приверженности миру в 12:00 по всей стране раздадутся гудки транспортных средств. Организаторы акции приглашают жителей Псковской области присоединиться к акции и ровно в 12:00 в течение одной минуты просигналить на своём автомобиле.

Также жителей области приглашают принять участие в акции «Лучи Победы» и в 21:50 включить фонарики в окнах своих домов. За акцией последует праздничный салют.

«24 июня 1945 года в 23:00 ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец. 24 июня 2020 года ровно за 10 минут до салюта в 21:50 от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в небо взметнётся световая волна, как 75 лет назад», – отметили организаторы.

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