Ольга Евстигнеева: Трудно отказывать семьям, доход которых на 10-15 рублей превышает обозначенную границу

11:36, 23 июня 2020, ПАИ

Особенно трудно отказывать семьям в получении социальных выплат, среднедушевой доход которых на 10-15 рублей превышает обозначенную границу. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире ПАИ-live 23 июня.

«Такие моменты бывают, с этим ничего не поделаешь», – отметила она. Тем не менее, продолжила Ольга Евстигнеева, социальный комитет старается помогать всем, особенно если человек оказался в сложной жизненной ситуации, и ему действительно необходима помощь.

«Если людям нужна помощь, обращайтесь. Ни одно заявление без внимания не оставляем», – пояснила председатель комитета.

Ольга Евстигнеева добавила, что «теперь каждый считают копеечку», поэтому на 30-40 % увеличилось количество получателей социальных услуг, которых принимают в комитете.