Льгота по транспортному налогу для многодетных псковских семей сохраняется

12:02, 23 июня 2020, ПАИ

Для псковских семей сохраняется льгота по транспортному налогу. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире проекта ПАИ-livе 23 июня.

«В 2020 году сохраняется льгота по освобождению от транспортного налога для многодетных семей и семей, в которых есть несовершеннолетний инвалид», - отметила Ольга Евстигнеева.

Также спикер отметила, что поднимается вопрос по увеличению льгот и освобождению от налогов многодетных семей.

«Губернатор Псковской области всегда ставит задачу, чтобы семьям жилось лучше в Псковской области», - отметила Евстигнеева.

Также Ольга Евстигнеева рассказала о необходимости поддерживать меры поддержки семей при рождении первого ребёнка.

«Если семья захочет родить ребёнка, она и без финансовой помощи государства сделает это, - добавила Евстигнеева. – Сейчас из федерального и регионального бюджета выделяются средства, семьи с детьми поддерживают, многодетных тоже».

По словам спикера, для молодых семей это является стимулом для рождения первого и последующих детей.