Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования

13:05, 23 июня 2020, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире ПАИ-live во вторник, 23 июня в 14:00 расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования.

Обсудим готовность избирательных комиссий, участков для общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию России, поговорим о том, как будет проходить предварительное голосование, о взаимодействии с корпусом наблюдателей.

Трансляцию прямого эфира ПАИ-live смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в Вконтакте.