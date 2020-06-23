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Общество

Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире ПАИ-live во вторник, 23 июня в 14:00 расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования.

Обсудим готовность избирательных комиссий, участков для общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию России, поговорим о том, как будет проходить предварительное голосование, о взаимодействии с корпусом наблюдателей.

Трансляцию прямого эфира ПАИ-live смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в Вконтакте.

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