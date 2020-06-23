Начался ПАИ-live с Игорем Соповым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире ПАИ-live во вторник, 23 июня рассказывает о подготовке к общероссийскому дню голосования.
Обсуждаем готовность избирательных комиссий, участков для общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию России, говорим о том, как будет проходить предварительное голосование, о взаимодействии с корпусом наблюдателей.
Трансляцию прямого эфира ПАИ-live смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в Вконтакте.