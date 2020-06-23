В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и применять репелленты

14:47, 23 июня 2020, ПАИ

Как правильно выбирать и применять репелленты рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.

Клещи, комары, мухи и москиты могут переносить опасные заболевания.В связи с этим Роспотребнадзор напоминает о средствах защиты от различного рода насекомых – репеллентах.

Репелленты являются веществами, отпугивающими различные организмы. Наиболее часто их применяют относительно членистоногих, которые кусают людей и животных и могут переносить опасные заболевания.

Наиболее часто применяют следующие синтетические репеллентные вещества:

– N,N-диэтилтолуамид (ДЭТА, англ. DEET);

– этил-3-[N-бутилацетамидо]-пропионат (ИР3535, англ. IR3535);

– 1-пиперидинкарбоновая кислота 2-(2-гидроксиэтил)- 1-метилпропиловый эфир (Салтидин, KBR3023, Икаридин, Пикаридин, англ. Saltidin);

– N-(гексилоксиметил) капролактам (Акреп);

– диметиловый эфир о-фталевой кислоты (Диметилфталат, ДМФ).

Часть репеллентных средств основана на натуральных веществах растительного происхождения и они дают слабое непродолжительное отпугивающее действие.

Синтетические репеллентные вещества обеспечивают более длительный защитный эффект от кровососущих членистоногих. Наиболее эффективное и длительное отпугивание различных групп насекомых обеспечивает ДЭТА, но одновременно это действующее вещество и более токсично, наименее токсично при более низкой эффективности вещество ИР3535, которое наиболее часто используют для производства репеллентных средств для детей.

Длительность отпугивающего действия средств, нанесённых на одежду, значительно больше, чем на нанесённых на кожу. При нанесении на одежду защитный эффект репеллентов может длиться более 20 суток.

Формы репеллентных средств разнообразны. Для нанесения только на кожу предназначены кремы, гели, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. Аэрозольные упаковки с газом-пропеллентом и спреи (беспропеллентные аэрозольные упаковки) с механическими разбрызгивателями предназначены для нанесения и на кожу (сначала распылить на ладонь и равномерно распределить на открытые части тела), и на одежду.

Чтобы правильно подобрать репеллентное средство, необходимо помнить о том, что на нём должно быть свидетельство о государственной регистрации, номер которого указан в документах для реализации. Исходя из условий, в которых вы планируете находиться, следует выбирать репеллентное средство.

Репелленты от гнуса для взрослых

Если вы планируете быть в местах с высокой численностью и агрессивностью гнуса и при этом вы хотите надеть одежду из достаточно легкого материала, вам необходимо максимально сильное средство для взрослых людей для защиты от укусов насекомых открытых частей тела (лица, рук, ног и т. д.) и тела под одеждой.

В этом случае рекомендуется использовать репеллентное средство в аэрозольной упаковке или спрей, содержащий более 25% ДЭТА (на этикетке должно быть написано: время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду — до 20 суток).

Если вы планируете находиться в местах с высокой численностью и агрессивностью гнуса, но при этом вы планируете надеть одежду из плотного материала, вам необходимо максимально сильное средство для взрослых людей для защиты от укусов насекомых только открытых частей тела (лица, рук, ног и т.д.).

В таком случае рекомендуется использовать репеллентное средство в виде крема, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, содержащие 25% или более ДЭТА. На этикетке должно быть написано: время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов.

Репелленты от гнуса для детей

Если вам необходимо защитить от укусов комаров детей среднего и младшего возраста и при этом дети будут находиться в местах с невысокой численностью и агрессивностью комаров, вам необходимо использовать репеллентное средство в виде крема, молочка, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, с низким содержанием ДЭТА (<10%) для детей среднего возраста, а для младшего возраста – репеллента ИР3535.

На основе этого репеллента с низкой токсичностью реализуются средства, разрешенные для применения детьми с 1 года и младше (на этикетке должен быть указан минимальный возраст детей и написано: время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу до 3 часов (или до 2 часов), при нанесении на одежду - до 3-5 суток). Средства на основе ИР3535 также разрешены для применения беременным и кормящим женщинам.

Следует отметить, что не существует репеллентных средств длительного действия.

Как выбрать репелленты от клещей

Репеллентные средства с высоким содержанием ДЭТА (30-50%), предназначенные для обработки одежды, можно применить не только для защиты от гнуса, но и для защиты от таёжных и лесных клещей. При этом необходимо учитывать, что эти средства отпугивают, но не убивают опасных для здоровья клещей.

Для защиты от клещей рекомендуется применять акарицидные (инсектоакарицидные) или инсектоакарицидно-репеллентные средства, предназначенные для обработки одежды специально для защиты от клещей. При правильном применении такие средства обеспечивают практически полную защиту.